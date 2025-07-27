Merdivenlerden Düştü, Hayatını Kaybetti

Elazığ'da merdivenlerden düşen kişiden acı haber geldi.

Merdivenlerden Düştü, Hayatını Kaybetti
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Elazığ'da dengesini kaybederek merdivenden düşen şahıs, hayatını kaybetti.

Olay, Karakoçan ilçesine bağlı Kalecik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.G. (56) evinde merdivenden dengesini kaybederek düştü. Bunun üzerine ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri C.G.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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