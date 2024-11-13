Merdivenden Düştü, Hastanede Hayatını Kaybetti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde evindeki merdivenden düşen 59 yaşındaki Zahir Koç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Merdivenden Düştü, Hastanede Hayatını Kaybetti

İlçeye bağlı Yeniköy Mahallesi Konut Sokak üzerinde bulunan 2 katlı evde meydana gelen olayda; Zahir Koç (59) dengesini kaybederek merdivenlerden aşağı düştü. Şahıs ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan Zahir Koç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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