Merdiven Boşluğuna Düşen Çocuk İşçi Yaralandı

Adıyaman'da inşaatta çalışan çocuk işçi, merdiven boşluğuna düşerek yaralandı.

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Merdiven Boşluğuna Düşen Çocuk İşçi Yaralandı

Adıyaman’da bir inşaatta çalışan çocuk, yüksekten düşerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere Bölgesinde yapımı devam eden konutlarda çalışan 16 yaşındaki Ömer Ç., çalıştığı inşaatın 2.katında dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. Burada çalışan işçiler tarafından fark edilen durum sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ömer Ç., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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