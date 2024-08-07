Merdiven Altı Üretime Baskın: Binlerce Sahte Parfüm İmha Edildi

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaz sezonunda artan seyyar satıcı faaliyetlerine karşı denetimlerini sıklaştırdı. Denetimler sırasında, kaçak ve sahte parfüm sattığı tespit edilen çok sayıda işletme ve seyyar satıcıya müdahale edildi. Ekipler, yaptıkları denetimlerde toplam 7 bin 857 şişe sahte parfümüne el koydu.

Alanya Belediyesi Tosmur Ek Hizmet Binası önünde sergilenmesinin ardından iş makinesi vasıtasıyla imha edildi. Ünlü markaların isimlerinin kullanılarak satışı yapılan sahte parfümlerin orijinal şişe ve kutuların bire bir aynısıyla ambalajlandığı gözlenirken, bu tür ürünlerin ciddi anlamda sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekildi.

Denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirten Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Alanya Belediyesi olarak halkımızın sağlığını tehdit eden merdiven altı ve her türlü sahte ürüne karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA