Merdan Yanardağ hakim karşısına çıkıyor

Canlı yayında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan ve hakkında 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemi bulunan gazeteci Merdan Yanardağ bugün hakim karşısına çıkıyor. Duruşmanın öncesinde mahkeme salonu önünde tartışma yaşandı.

Katıldığı televizyon programında Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamaları nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla hukuksuzca tutuklanan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ 11.30’da Çağlayan Adliyesi’nde 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

27 Haziran'da tutuklanan Yanardağ hakkında “terör örgütü propagandası yapmak”, “suçu ve suçluyu övmek” suçlarından 10,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlemişti.

DURUŞMA SALONU ÖNÜNDE ARBEDE

Yüzlerce kişinin geldiği davanın duruşmasının 15 kişilik salonda görülmek istenmesi üzerine davaya katılmak isteyenler içeri giremedi. Mahkeme salonunun önünde arbede yaşandı.