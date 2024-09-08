Mercedes Kara Haberi Verdi: Üretim Resmen Durduruldu

Mercedes, yeni nesil S-Serisi elektrikli sedan modeli üzerinde çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu yeni model, hem içten yanmalı motorlu versiyonları hem de tamamen elektrikli varyantları ile piyasaya sunulacak. Aynı zamanda Mercedes, EQS modelinin üretimini durdurduğunu açıkladı. EQS'nin düşük satış rakamları nedeniyle üretimine son verildiği belirtiliyor, ancak bu Mercedes'in elektrikli araç üretiminden vazgeçtiği anlamına gelmiyor.