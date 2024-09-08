Mercedes Kara Haberi Verdi: Üretim Resmen Durduruldu
Otomobil devi Mercedes, üretim süreci ile ilgili yeni bir duyuruda bulundu. Mercedes yeni elektrikli modeli üzerinde çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. Mercedes, bir modelinin de üretimini durdurduğunu belirtti.
Mercedes, yeni nesil S-Serisi elektrikli sedan modeli üzerinde çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu yeni model, hem içten yanmalı motorlu versiyonları hem de tamamen elektrikli varyantları ile piyasaya sunulacak. Aynı zamanda Mercedes, EQS modelinin üretimini durdurduğunu açıkladı. EQS'nin düşük satış rakamları nedeniyle üretimine son verildiği belirtiliyor, ancak bu Mercedes'in elektrikli araç üretiminden vazgeçtiği anlamına gelmiyor.
Yeni S-Serisi, daha geniş bir ızgara, yenilikçi bir ön tampon ve CLA konseptinden ilham alan LED farlarla modern bir dış tasarım sunacak. Arka bölümde ise E-Serisi'ne benzer stop lambaları kullanılarak markanın genel tasarım dili korunacak.
Elektrikli versiyonlar, MB.EA Large platformu üzerine inşa edilecek. İç mekan tasarımında ise birçok yenilik bulunacak. Dijital gösterge paneli, yolcu tarafında ek yan ekranlar ve yeni MB.OS bilgi-eğlence sistemi gibi son teknoloji çözümlerle donatılmış olacak.