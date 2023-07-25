Menzilciler müze açtı: 'Efendi Hazretlerimizin çorapları'
Türkiye’nin son günlerde en sık gündeme gelen cemaat yapılanmalarından olan Menzil'in "lideri" Abdülbaki Erol’un ölümü ardından kıyafetleri ve eşyaları bir "müzede" sergilenir gibi görücüye çıkarıldı.
Menzil Cemaati’nin lideri olan ve cemaat mensuplarının “Gavs” olarak nitelendirdiği Abdulbaki Erol geçtiğimiz haftalarda öldü.
Cemaatin bir gövde gösterisine dönüştürdüğü cenaze töreni günlerce konuşuldu. Bugün ise Erol’un kıyafetlerinin sergilenmesi gündeme oturdu.
"Efendi Hazretlerimizin..." diye küçük tabelalar asılarak sergilenen gömlek, bere, çorap, hırka ve eşyalar sosyal medyada "senden geriye mis kokan eşyaların kaldı efendim" sözleri ile paylaşıldı.