Menzil Tarikatı'nda koltuk kavgası: Büyük oğul vakıftan ayrıldı, yeni vakıf kuracak

Menzil Cemaati’nin şeyhi Abdulbaki Erol’un büyük oğlu Muhammed Saki Erol’un, Semerkand Vakfı’ndan ayrıldığı, yeni vakıf, yayınevi ve televizyon kanalı kuracağı iddia ediliyor.

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Menzil Tarikatı'nda koltuk kavgası: Büyük oğul vakıftan ayrıldı, yeni vakıf kuracak

Menzil Cemaati şeyhi Abdulbaki Erol’un ölümünün ardından Erol'un çocukları arasındaki taht kavgası büyüyor.

Menzil’deki cenaze töreninin ardından köy merkezinde açıklama yapan Erol’un büyük oğlu Muhammed Mübarek, cemaatin 3’e bölündüğüne işaret etmiş, Mübarek yaptığı konuşmada, “tövbe yetkisi”nin üç oğluna verildiğini, üç ismin köydeki üç ayrı camide “irşat” faaliyetlerini sürdüreceğini söylemişti.

Bu açıklamasıyla cemaatin üçe bölündüğüne işaret eden Muhammed Mübarek, bugüne kadar “verilen tövbelerin ve zikirlerin iptal edildiğini” ve “tümünün yenilenmesi gerektiğini” dile getirmiş, isteyen cemaat üyesinin istediği camiye bağlanacağını ifade eden Mübarak, cemaate “Üç ismin arkasından konuşmayın, fitneye alet olmayın” şeklinde bir uyarıda da bulunmuştu.

Konuşmanın ardından Abdülbaki Erol’un üç oğlu, ayrı ayrı camilere gitmiş, Erol’un oğulları Muhammed Fettah, Muhammed Saki ve Muhammed Mübarek, camilerine gelen binlerce kişiye uzattıkları ipleri tutturarak “tövbe ettirme” seansı gerçekleştirmişti. 

BÜYÜK OĞUL AYRILDI

Gazeteci Timur Soykan'ın BirGün'de yayınlanan haberine göre, Muhammed Saki Erol yeni yolunu çizdi. Cemaatin Semerkand Vakfı’ndan ayrıldığı söyleniyor. Serhendi isimli bir vakıf kuruyor. Semerkand Yayınevi ve medya organlarına karşı da yeni yayınevi ve televizyon kanalı kuracağı öne sürülüyor. Pahalı kıyafetlere düşkünlüğüyle bilinen oğlu Yakup’u da yeni yayınevinin başına getirdiği konuşuluyor.

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