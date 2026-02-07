Menü Hilesine İnceleme... 1,8 Milyon Lira Ceza Gündemde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticaret Bakanlığı, servis ücreti aldığı tespit edilen bir işletme hakkında inceleme başlattı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine harekete geçen bakanlık, uygulamanın yürürlükteki mevzuata aykırı olduğunu açıkladı. Bakanlık açıklamasında, işletmenin servis ücretini kaldırmak yerine menü fiyatlarına dahil ederek haksız fiyat artışına gittiğinin tespit edildiği belirtildi. İşletme yetkililerinin, önceki ücretlendirmeyi sürdürmek amacıyla fiyatları yükselttiklerini bizzat kabul ettikleri aktarıldı.

DEV CEZA GELEBİLİR

İnceleme dosyasının Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderileceği, haksız artış kararı çıkması halinde işletmeye 1 milyon 860 bin lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Ayrıca alkollü içecek menüsünde fiyat ibaresinin yer almaması ve güncelleme tarihinin belirtilmemesi nedeniyle işletmeye ayrı idari yaptırımlar da uygulandı.

