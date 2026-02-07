Menü Hilesine İnceleme... 1,8 Milyon Lira Ceza Gündemde

Servis ücreti yasağına rağmen fiyatlara gizlice ekleme yaptığı belirlenen bir işletme hakkında Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. Haksız fiyat artışı tespit edilirse işletmeye 1,8 milyon lirayı aşan ceza uygulanabilecek.

Son Güncelleme:
Menü Hilesine İnceleme... 1,8 Milyon Lira Ceza Gündemde
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticaret Bakanlığı, servis ücreti aldığı tespit edilen bir işletme hakkında inceleme başlattı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine harekete geçen bakanlık, uygulamanın yürürlükteki mevzuata aykırı olduğunu açıkladı. Bakanlık açıklamasında, işletmenin servis ücretini kaldırmak yerine menü fiyatlarına dahil ederek haksız fiyat artışına gittiğinin tespit edildiği belirtildi. İşletme yetkililerinin, önceki ücretlendirmeyi sürdürmek amacıyla fiyatları yükselttiklerini bizzat kabul ettikleri aktarıldı.

DEV CEZA GELEBİLİR

İnceleme dosyasının Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderileceği, haksız artış kararı çıkması halinde işletmeye 1 milyon 860 bin lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Ayrıca alkollü içecek menüsünde fiyat ibaresinin yer almaması ve güncelleme tarihinin belirtilmemesi nedeniyle işletmeye ayrı idari yaptırımlar da uygulandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ticaret Bakanlığı
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Dedikodu İddiası Kanlı Bitti... Atölyeye Silahlı Saldırı Dedikodu İddiası Kanlı Bitti... Atölyeye Silahlı Saldırı
Sancaktepe’de Silahlı Çatışma Dehşeti! 5 Kişi Yaralandı Sancaktepe’de Silahlı Çatışma Dehşeti! 5 Kişi Yaralandı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Canlı Yayında Duyurdu: CHP’li Başkan AK Parti’ye Geçiyor CHP’li Başkan AK Parti’ye Geçiyor
Bayrampaşa Belediyesi Soruşturmasında Yeni İfade Ortaya Çıktı: 'Bağış Adı Altında 3 Milyon İstedi' Bayrampaşa Belediyesi Soruşturmasında Yeni İfade Ortaya Çıktı: 'Bağış Adı Altında 3 Milyon İstedi'
Sigara İçen Herkesi İlgilendiriyor: Yeni Uygulama Devreye Alınıyor! Dumansız Türkiye'de SMS Dönemi Başlıyor Sigara İçenler Dikkat: Yeni Uygulama Devreye Alınıyor! Dumansız Türkiye'de SMS Dönemi Başlıyor
Ev Sahibi- Kiracı Kavgası Cinayetle Bitti: 'Hastaneye Götürülmesin Diye Aracın Önünü Kestiler' Ev Sahibi- Kiracı Kavgası Cinayetle Bitti: 'Hastaneye Götürülmesin Diye Aracın Önünü Kestiler'
Şebeke Suyu İçin Kırmızı Alarm! Bütün İl Diken Üstünde: Diş Fırçalamak Bile Tehlikeli Şebeke Suyu İçin Kırmızı Alarm! Bütün İl Diken Üstünde: Diş Fırçalamak Bile Tehlikeli