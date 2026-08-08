Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek Hakkında Yeni Karar: Görevden Uzaklaştırıldı

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, görevden uzaklaştırıldı.

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Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek Hakkında Yeni Karar: Görevden Uzaklaştırıldı
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Menderes Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 10’u tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında Belediye Başkanı İlkay Çiçek de bulunuyordu.

Çiçek, bu kararın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı, Çiçek’in görevden uzaklaştırılmasının Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca 'geçici bir tedbir' olarak uygulandığını açıkladı.

Çiçek hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 'görevi kötüye kullanma, irtikap, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve imar kirliliğine neden olma' suçlarından soruşturma yürütülüyor.

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