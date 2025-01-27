Ayşe Barım Hakimliğe Sevk Edildi: Tutuklanması Talep Edildi

ID iletişim’in sahibi menajer Ayşe Barım savcılıkta verdiği 2,5 saatlik ifadenin ardından "Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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Ayşe Barım Hakimliğe Sevk Edildi: Tutuklanması Talep Edildi

Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçundan adliyeye sevk edilen menajer Ayşe Barım, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialara ilişkin soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Barım'ın İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Barım, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Öğle saatlerinde adliyeye getirilen Barım'ın savcılıkta ifadesi alınmaya başlandı.

YÖNETMEN ARKADAŞI DESTEK İÇİN GELDİ

Menajer Ayşe Barım'ın savcılıktaki ifade işlemi devam ederken yönetmen arkadaşı Ali Bilgin ve CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, destek için adliyeye geldi.

TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Ayşe Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme' suçlamasıyla, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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Kaynak: DHA

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