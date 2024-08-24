Memurluğu Bıraktı, Köyüne Döndü: Yeni Mesleğinde Tanesini Araba Fiyatından Satıyor

Kahramanmaraş'ta yaşayan güvercin tutkunu vatandaş, çocukluğundan beri süregelen güvercin hobisi nedeniyle 5 ay önce memurluğu bırakıp güvencin besleme işini büyüterek otomobil fiyatına güvercin satmaya başladı.

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Memurluğu Bıraktı, Köyüne Döndü: Yeni Mesleğinde Tanesini Araba Fiyatından Satıyor - Resim: 1

İnsanların evcilleştirdiği ilk kuş türü olarak kabul edilen ve Kahramanmaraş folklorunda da önemli bir yere sahip olan güvercin yetiştiriciliği uzun yıllardır günümüze kadar gelen ender kültürlerden biri olarak dikkat çekiyor. Çocukluk yıllarından beri güvercin yetiştiriciliğini sürdürmeyi başaran Hasan Çetinkaya, evinin damında oluşturduğu alan ile güvercin yetiştiriciliğine devam ediyor. Yetiştirdiği güvercinleri bir otomobil fiyatına satan Çetinkaya, bu işi daha rahat yapabilmek adına çalıştığı devlet kurumundan istifa ettiğini söyledi.

TANESİ 750 BİN LİRAYA SATILIYOR

Türkiye'de olduğu gibi dünyanın her ülkesinde filo güvercini yetiştiriciliğinin arttığını dile getiren Çetinkaya, yetiştirdiği güvercinleri 5 bin lira ile 750 bin lira arasında sattığını dile getirdi.

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