Memurlar İçin Tarihi 'Fazla Mesai' Kararı: İzin Yoksa Ücret Ödenecek

Kamu Denetçiliği Kurumu, mesai saatleri dışındaki hizmet içi eğitimlerin 'fazla çalışma' sayılmasına hükmetti. Tarihi tavsiye kararında, personele ya ek izin verilmesi ya da mesai ücreti ödenmesi istendi.

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Memurlar İçin Tarihi 'Fazla Mesai' Kararı: İzin Yoksa Ücret Ödenecek
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Milyonlarca kamu çalışanını yakından ilgilendiren emsal bir karara imza atıldı. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), mesai saatleri dışında yapılan mesleki eğitimlerin 'fazla mesai' olarak değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi.

HASTANE ÇALIŞANININ BAŞVURUSU HAKLI BULUNDU

KDK'nin kararına göre, bir hastanede acil tıp uzmanı olarak çalışan kişi, görevlendirilmesi üzerine 8 saatlik eğitime katıldı. Eğitimin mesai saatleri dışında yapıldığını, eğitim kapsamındaki görevlendirmeye istinaden herhangi bir ödeme ya da izin kullanımı hakkı tanınmadığını belirten kişi, talebinin karşılanması adına KDK'ye başvurdu.

Mesai saatleri dışındaki eğitimi "fazla çalışma" olarak kabul eden KDK, başvurucuya izin kullandırılması, bu mümkün değilse fazla mesai ücretinin ödenmesi yönünde Sağlık Bakanlığına tavsiye kararı verdi.

'YA EK İZİN YA DA MESAİ ÜCRETİ'

KDK'nin kararında, başvurucunun 8 saatlik eğitime katıldığı, bu eğitimin başvuranın mesai saatleri dışında gerçekleştiği, söz konusu eğitimin mesleki bilgi ve becerinin tazelenmesine yönelik hizmet içi eğitim kapsamında olduğu ifade edildi.

Sağlık hizmetlerinin sürekliliği ve yoğunluğu göz önüne alındığında, personelin dinlenme hakkı ile çalışma verimliliği arasında denge kurulması ve bunun korunması gerektiğine işaret edilen kararda, fazla çalışma kapsamında hak kazanılan izinlerin de aynı yıl içerisinde kullandırılmasının yerinde olacağı kaydedildi. Fazla mesailerin kullanımı konusunda idarelerin takdir yetkisinin bulunduğu belirtilen kararda, fazla mesai karşılığı izin kullanımının mümkün olmadığı hallerde çalışana ücret ödemesi yapılması gerektiği bildirildi.

Kararda, "Aksi yönde yapılacak uygulama da Anayasa'nın angarya yasağını düzenleyen maddesi ile ücretin emeğin karşılığı olduğu hükmüne yer veren maddesine aykırılık teşkil edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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