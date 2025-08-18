Memurlar 81 İlde İş Bıraktı! İZBAN Seferleri Tüm Gün İptal

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözünün kulağının çevrildiği toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma çıkmazken, hükümetten yeni bir teklif gelmedi. Memurlar bugün yurt genelinde iş bıraktı.

2026 ile 2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde iktidardan yeni bir teklif gelmeyince memurlar, bugün “Gelirde adalet, ücrette denge istiyoruz” yurt çapında iş bırakma kararı aldı. Memurlar, 81 ilde meydanlara çıkacak. “Memur-Emekli Nöbette” sloganıyla 81 ilde eylem çadırı kuruldu.

İktidar 12 Ağustos’ta verdiği ilk teklifte 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6 ve 2027’de de ilk 6 ay için yüzde 6 ve ikinci altı ay için yüzde 4 zam teklif etmişti. Ardından son bir teklif daha yaparak taban aylığa 1.000 TL zam önerisinde bulunmuştu. Bu teklifler memurlar tarafından kabul edilmezken, Memur-Sen’in talebi ise, 2026’nın ilk altı ayında taban aylığa 10 bin TL seyyanen zam, yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 artış talep etti. İkinci altı ay için yüzde 20 zam, 2027’de ise ilk yarıda taban aylığa 7 bin 500 TL eklenmesi ve yüzde 20 artış, ikinci yarıda ise yüzde 15 zam olmuştu.

Kamu çalışanlarının ülke genelinde yaptığı 1 günlük iş bırakma eylemine İZBAN personeli de katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personelinin eyleme katılması nedeniyle, İzmir Banliyö Sistemi'nde (İZBAN) tüm seferler durduruldu. Alternatif toplu taşıma araçlarına yönelen vatandaşlar, duraklarda yoğunluğa neden oldu.

Memur-Sen üyeleri, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu işveren heyeti tekliflerini protesto etmek amacıyla 1 günlük iş bıraktı. Bu kapsamda TCDD personelinin eyleme katılması nedeniyle, İzmir Banliyö Sistemi'nde (İZBAN) tüm seferler durduruldu. Alternatif toplu taşıma araçlarına yönelen vatandaşlar, duraklarda yoğunluğa neden oldu.

İş bırakma eyleminin duyurusunun gece saatlerinde yapılması nedeniyle iş bırakma eylemine hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, alternatif toplu taşıma araçlarının yolunu tuttu. İZBAN'dan yapılan açıklamada, "Memurların ülke genelinde gerçekleştireceği 1 günlük iş bırakma eylemi nedeniyle TCDD çalışanları işbaşı yapmayacaktır. Bu nedenlerden dolayı 18 Ağustos 2025 Pazartesi tüm gün boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldığımızı önemle belirtiriz" denildi.

Kaynak: Haber Merkezi