Memura Sicil Affı Gelecek mi? Disiplin Cezalarının Silinmesi İçin Kanun Teklifi Meclis'te

Memurlara yönelik sicil affını içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kanun teklifi, devlet memurlarının geçmişte aldığı bazı disiplin cezalarının özlük dosyalarından ve elektronik sistemlerden tamamen silinmesini öngörüyor.

"Devlet Memurlarına İlişkin Sicil Affı Hakkında Kanun Teklifi", CHP tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na resmi olarak sunuldu.

Teklif yasalaşırsa, memurların kariyer basamaklarında yükselmesini engelleyen geçmişe dönük uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları tamamen tarihe karışacak.

'CEZALAR KARİYERLERİ BALTALIYOR'

Kanun teklifinin genel gerekçesinde, kamu hizmetinin etkinliğinin sadece katı mevzuat kurallarıyla sağlanamayacağı, personelin motivasyonunun da korunması gerektiği vurgulandı. Yıllar önce işlenmiş küçük disiplin ihlallerinin memurların karşısına sürekli bir engel olarak çıkarılmasının "ölçülülük, hakkaniyet ve rehabilitasyon" ilkeleriyle bağdaşmadığı ifade edilerek, çalışma barışının bu afla yeniden tesis edileceği belirtildi.

6 AY İÇİNDE SİSTEMDEN SİLİNECEK

Hazırlanan düzenleme, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi çalışanların yanı sıra sözleşmeli statüden memur kadrosuna geçen personeli de doğrudan kapsıyor.

Teklifin yasalaşarak yürürlüğe girmesinin ardından, kapsama giren tüm disiplin cezası kayıtlarının en geç 6 ay içinde personelin fiziki özlük dosyalarından çıkarılması ve dijital elektronik kayıt sistemlerinden kalıcı olarak silinmesi zorunlu kılınacak.

TERÖR, RÜŞVET VE MEMURLUKTAN ÇIKARMA KAPSAM DIŞI

CHP'nin Meclis'e sunduğu sicil affı teklifinde kırmızı çizgiler de net bir şekilde çizildi. En ağır disiplin cezası olan "devlet memurluğundan çıkarma" cezası affın tamamen dışında tutuldu.

Ayrıca, terör suçları, zimmet, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, devlet sırlarını açığa vurma ve kamu vicdanını derinden yaralayan yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenlerin aldığı disiplin cezaları hiçbir şekilde affedilmeyecek.

Kaynak: ANKA

