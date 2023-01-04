Memur ve emekli zammı teklifi Meclis'e sunuldu
Memur ve emekliye yüzde 30 zam ve emekli maaşının alt sınırını 5.500 TL yapan düzenlemeleri de içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
TBMM Başkanlığına memur zamları ve en düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL olmasına ilişkin teklif sunuldu.
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve 58 milletvekilinin imzasını taşıyan teklife göre, memur maaşlarına yüzde 30 oranında zam yapılacak. Asgari ücret desteği 400 TL’ye çıkarılıyor. En düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL’ye yükseltiliyor.
Son Güncelleme:
Çavuşoğlu, yeni İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'le görüştü Güncel 04 Ocak 2023 21:01
Sinan Ateş suikastında MHP il yöneticisi de tutuklandı Güncel 04 Ocak 2023 20:22
Sinan Ateş suikastı | Tetikçi Suriye'ye mi kaçtı? Güncel 04 Ocak 2023 19:59
Kılıçdaroğlu, zam oranını 30'a çıkaran Erdoğan'a seslendi Siyaset 04 Ocak 2023 19:43