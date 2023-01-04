Memur ve emekli zammı teklifi Meclis'e sunuldu

Memur ve emekliye yüzde 30 zam ve emekli maaşının alt sınırını 5.500 TL yapan düzenlemeleri de içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

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Memur ve emekli zammı teklifi Meclis'e sunuldu

TBMM Başkanlığına memur zamları ve en düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL olmasına ilişkin teklif sunuldu.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve 58 milletvekilinin imzasını taşıyan teklife göre, memur maaşlarına yüzde 30 oranında zam yapılacak. Asgari ücret desteği 400 TL’ye çıkarılıyor. En düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL’ye yükseltiliyor.

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