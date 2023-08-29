Memur ve emekli aylıklarına zam oranının perşembeye kadar açıklanması bekleniyor

Kurulun perşembe günü yapacağı son toplantıda nihai kararını vermesi bekleniyor. Müzakere sürecinde hükümet son olarak 2024 için toplam yüzde 25, 2025 için ise toplam yüzde 11 zam teklif etmiş, Memur-Sen ise 2024 için toplam yüzde 70, 2025 için ise yüzde 40 zam talebinde diretmişti.

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci sona erdi. Uzlaşma çıkmayınca Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başladı. Memur ve memur emeklisinin iki yıllık zam oranını belirleyecek Hakem Kurulu, bugün saat 14.00'te dördüncü kez toplandı. Ancak toplantıdan yine sosnuç çıkmadı. Zam konusunda nihai kararın 31 Ağustos'a kadar açıklanması bekleniyor.

SON TARİH 31 AĞUSTOS

Memurlara yapılacak zam oranına 31 Ağustos Perşembe günü saat 10.00'da toplanıp karar verilecek. Kurulun verdiği karar kesin olacak ve karara itiraz edilemeyecek.

3. TOPLANTIDA NE OLDU?

26 Ağustos'ta çalışmalarına başlayan Kurul, üçüncü toplantısını dün yapmıştı. 11 kişiden oluşan hakem heyetinin gündeminde zam oranı başta olmak üzere anlaşılamayan maddeler vardı. 7 saat süren toplantıda, uzlaşma sağlanamayan maddeler müzakere edildi.

Kurul, Pazar günü gerçekleşen ikinci toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur Sendikaları Konfederasyonları temsilcilerini dinlemişti. 2 saat süren toplantı Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında gerçekleştirilirken, toplantıda akademisyenler, Memur-Sen, Kamu-sen ve KESK temsilcilerinden oluşan 11 üyenin tamamı yer almıştı.

TEKLİFLER YETERSİZ BULUNMUŞTU

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti. Böylece ilk ve ikinci teklif arasındaki fark sadece yüzde 2 oldu.

Ağustos ayında tamamlanması gereken zam pazarlığında memurun talebi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken, 2025 içinse yüzde 40 zam olarak açıklandı. Ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep ediliyor.