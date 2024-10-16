Memur Olmak İsteyenler Elini Çabuk Tutsun: 27 Kamu Kurumu 13 Bin 208 Personel Alacak
Memur olmak isteyenler dikkat! 27 kamu kurumu, toplamda 13 bin 208 personel alımı yapacağını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Memur adayları için 27 kamu kurumu, toplamda 13.208 personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlarda, 7 bakanlık, 10 belediye, İstanbul Üniversitesi, Jandarma Genel Komutanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve diğer birçok kurum yer alıyor.
İstanbul Üniversitesi 15 bilişim personeli alacak. Bu pozisyonlar arasında 1 yazılım proje yöneticisi, 9 yazılım geliştirme uzmanı ve diğer teknik roller bulunuyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 14 uzman yardımcısı alacak. Bu pozisyon, merkez teşkilatında görev alacak adaylar için geçerli.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 7 işçi alımı yapacak; bu alımlar eski hükümlüler ve engelliler için olacak.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ise toplam 45 personel alacak. Adayların, siyasal bilimler, iktisadi ve idari bilimler gibi çeşitli alanlarda mezun olmaları gerekiyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), farklı branşlardan 69 askeri personel alımı gerçekleştirecek.
Jandarma Genel Komutanlığı, 9.690 sözleşmeli uzman erbaş alacak. Bu alım, jandarma, bot serdümeni ve diğer sağlık branşlarını kapsıyor.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), stratejik yönetim ve veri analizi alanlarında 4 uzman alacak. Başvurular, 16 Eylül - 25 Ekim 2024 tarihleri arasında kabul edilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 100 müfettiş yardımcısı alımı için sınav düzenleyecek. Başvurular 14 Ekim - 25 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 15 bilişim personeli ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü için 175 sanatçı alacak.
Ayrıca, İçişleri Bakanlığı 23 bilişim personeli, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2.390 personel, Adalet Bakanlığı 300 icra müdür yardımcısı ve KOSGEB 7 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.