Memur Olmak İsteyenler Elini Çabuk Tutsun: 27 Kamu Kurumu 13 Bin 208 Personel Alacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ise toplam 45 personel alacak. Adayların, siyasal bilimler, iktisadi ve idari bilimler gibi çeşitli alanlarda mezun olmaları gerekiyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), farklı branşlardan 69 askeri personel alımı gerçekleştirecek.

Jandarma Genel Komutanlığı, 9.690 sözleşmeli uzman erbaş alacak. Bu alım, jandarma, bot serdümeni ve diğer sağlık branşlarını kapsıyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), stratejik yönetim ve veri analizi alanlarında 4 uzman alacak. Başvurular, 16 Eylül - 25 Ekim 2024 tarihleri arasında kabul edilecek.