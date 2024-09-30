Memur Olmak İsteyenler Dikkat: 31 Bin 883 Personel Alınacak
Devlet memuru olmak isteyenleri heyecanlandıran haber geldi. 27 kamu kurumu toplam 31 bin 883 personel alımı yapacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Memur olmak isteyenler için önemli bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlarla, 27 kamu kurumu toplam 31.883 personel alımı yapacağını duyurdu. Alım yapılacak kurumlar arasında 5 bakanlık, 13 belediye, Yargıtay, Diyanet İşleri Başkanlığı, Mevlana Kalkınma Ajansı, İnönü Üniversitesi, MSÜ, YTB, TÜBİTAK, SPK ve BDDK yer alıyor. Hangi Pozisyonlar İçin Alım Yapılacak? İşte detaylar...
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ): 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Başvurular 3 Eylül 2024’te başladı ve 3 Ekim 2024’te sona erecek.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB): Stratejik yönetim, iç kontrol, bilgi yönetim sistemleri ve istatistik alanlarında en az 2 yıl tecrübeye sahip 3 alan uzmanı arayışında. Başvurular 16 Eylül 2024’te başladı, 25 Ekim 2024’te sona erecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB): Okul temizlik personeli eksikliğini gidermek amacıyla 30 bin tam zamanlı temizlik personeli alacak. Ayrıca 100 müfettiş yardımcısı da alınacak. Başvurular 14 Ekim 2024’te başlayacak ve 25 Ekim 2024’te sona erecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı: 10 müfettiş yardımcısı alımı yapılacak. Başvurular 23 Eylül 2024’te başladı ve 4 Ekim 2024’te sona erecek.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi: 4 müfettiş yardımcısı arayışında. Başvurular 23 Eylül 2024’te başladı ve 1 Ekim 2024’te sona erecek.
110 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPILACAK
Mevlana Kalkınma Ajansı 3 uzman personel alacağını duyurdu. 23 Eylül 2024 tarihinde başlayan başvurular 4 Ekim 2024 tarihinde sona erecek. İnönü Üniversitesi Rektörlüğü 110 sözleşmeli personel alımı yapacak. 23 Eylül 2024 tarihinde başlayan başvurular 7 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.
TÜBİTAK 393 İŞÇİ ALIMI YAPACAK
TÜBİTAK, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) kapsamında 393 kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alacağını açıkladı. Başvurular 23 Eylül 2024 tarihinde başlayıp, 14 Ekim 2024’te sona erecek.
Afyonkarahisar'daki Özburun Belediye Başkanlığı, bünyesine 1 bilgisayar işletmeni alacak. Bu pozisyon için başvurular 24 Eylül 2024 tarihinde başladı ve 26 Eylül 2024 tarihinde sona erecek. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 5 yazılım geliştirme uzmanı alacağını duyurdu. Başvurular 4 Eylül 2024’te başlamış olup, 8 Ekim 2024’e kadar sürecek.
MSB 733 ASGARİ PERSONEL ALACAK
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine 733 askeri personel alımı yapacağını açıkladı. Başvurular 26 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve 13 Ekim 2024 tarihinde sona erecek. Yargıtay Başkanlığı da 4 sözleşmeli bilişim personeli alacak ve başvurular 30 Eylül 2024 tarihinde başlayarak 11 Ekim 2024’te sona erecek.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 1 engelli işçi alımı yapacağını duyurdu. Bu pozisyon için başvurular 30 Eylül 2024’te başlayacak ve 15 Ekim 2024’te sona erecek. Sinop'un Dikmen Belediye Başkanlığı, 1 mühendis ve 1 zabıta memuru alacağını ilan etti. Başvurular 1 Ekim 2024’te başlayacak ve 4 Ekim 2024’te sona erecek.
DİĞER ALIMLAR
Artvin'in Hopa Belediyesi, 2 sözleşmeli personel alacak ve başvurular 1 Ekim 2024'te başlayacak. Elazığ'daki Maden Belediye Başkanlığı ise 2 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek, başvurular 1 Ekim 2024’te başlayıp 3 Ekim 2024’te sona erecek. Niğde'deki Alay Belediye Başkanlığı 1 muhasebeci alacak; başvurular aynı tarihlerde gerçekleşecek.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 133 zabıta memuru alımı yapacak. Başvurular 3 Ekim 2024’te başlayacak ve 11 Ekim 2024’te sona erecek. Elazığ’ın Palu Belediye Başkanlığı, 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni alacak. Bu alım için başvurular 8 Ekim 2024 tarihinde başlayacak.
BDDK VE DİĞER KURUMLAR
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 45 idari personel alımı yapacak. Başvurular 10 Ekim 2024’te başlayacak ve 20 Ekim 2024’te sona erecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak; başvurular 17 Ekim 2024’te başlayacak.
Malatya'nın Pütürge Belediyesi, 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni alacak. Başvurular 21 Ekim 2024’te başlayacak ve 25 Ekim 2024’te sona erecek. Niğde'nin Bozköy Belediyesi, 1 tekniker alacak; başvurular aynı tarihlerde yapılacak.
Son olarak, Adalet Bakanlığı 300 icra müdür yardımcısı alacak ve başvurular 24 Ekim 2024 tarihinde başlayıp 30 Ekim 2024’te sona erecek. Çanakkale Biga Belediyesi, mühendis pozisyonu için 2 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 11 Kasım 2024’te başlayacak ve 15 Kasım 2024’te sona erecek.