Memur Olmak İsteyenler Dikkat: 31 Bin 883 Personel Alınacak

MSB 733 ASGARİ PERSONEL ALACAK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine 733 askeri personel alımı yapacağını açıkladı. Başvurular 26 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve 13 Ekim 2024 tarihinde sona erecek. Yargıtay Başkanlığı da 4 sözleşmeli bilişim personeli alacak ve başvurular 30 Eylül 2024 tarihinde başlayarak 11 Ekim 2024’te sona erecek.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 1 engelli işçi alımı yapacağını duyurdu. Bu pozisyon için başvurular 30 Eylül 2024’te başlayacak ve 15 Ekim 2024’te sona erecek. Sinop'un Dikmen Belediye Başkanlığı, 1 mühendis ve 1 zabıta memuru alacağını ilan etti. Başvurular 1 Ekim 2024’te başlayacak ve 4 Ekim 2024’te sona erecek.