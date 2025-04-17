Meme Kanserinin Teşhisinde Çığır Açan Keşfe İmza Atmıştı: Prof. Dr. Dağdeviren'e Meclis Kürsüsünden Kutlama

Prof. Dr. Canan Dağdeviren’in meme kanserinin erken teşhisi için geliştirdiği giyilebilir ultrason cihazını Jeff Bezos’un roketiyle uzaya göndermesinin ardından CHP Kocaeli milletvekili Mühip Kanko’dan tebrik açıklaması geldi.

Kanko, Dağdeviren’in başarısı için “Tüm dünyanın konuştuğu değerli bilim insanımız Canan Dağdeviren yine tarihe geçti! Atatürk Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği bu değerli bilim insanı, 'Tarihe not düşülsün: İstikbal göklerdedir' diyerek tüm dünyaya ilham verdi. Gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Meclis kürsüsünden Dağdeviren’in mesajını da paylaşan Kanko, şunları kaydetti:

"Tarihe not düşülsün: Bugün, 14 Nisan 2025. Atatürk Cumhuriyeti’nin herkes için eşit olan sisteminde eğitim alan bir birey olarak, yıllar önce üzerinde çalışmaya başladığım giyilebilir ultrason cihazımı uzaya gönderdim. Kadınlardan oluşan ilk uzay ekibiyle birlikte gitti. Bu, bir başlangıç. Sivas’tan yola çıkan dedelerimin ve nenelerimin, kimsesizlerin kimsesiydi Cumhuriyet.

İcat ettiğimiz teknolojiyi, haksızlığa ve zulme uğrayan tüm canlılara armağan ediyorum; yalnız değilsiniz. Mücadeleniz, yıldızlar gibi ışık olmaya ve yol göstermeye devam edecek.

Evet, ‘İstikbal göklerdedir!’”

SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇINDA AÇILAN PANKARTA TEPKİ

Kanko açıklamalarının devamında, Sivassporlu oyuncuların Fenerbahçe karşılaşmasında açtığı pankarta da tepki gösterdi ve şunları kaydetti:

"Amerika’da bir bilim insanı olarak insanlık için çığır açan çalışmalara imza atan bir Türk kadını varken, ne yazık ki aynı gün Sivas’ta bir futbol maçında açılan, kadının nasıl doğurması gerektiğini söyleyen çağdışı pankartlarla karşılaşıyoruz. Bu zihniyeti kınıyorum. Kadınlara sınır çizmeye çalışanlara inat, kadınlar uzaya teknoloji gönderiyor!"