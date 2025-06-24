Meme Dolgusu Kabusu: Estetik İçin Gitti, İkisini de Kaybetti! Skandal 'Diş Hekimi' İddiası

Kocaeli'de yaşayan Hayriye Civil meme dolgusu yaptırmak isterken hayatının şokunu yaşadı. Şişli'deki özel bir klinikte yanlış işlemler yapıldığını iddia eden Civil, iki memesini kaybetti ve işlemi yapan kişinin estetik cerrah değil, diş hekimi olduğunu öne sürdü. Sağlık Bakanlığı olayla ilgili inceleme başlattı.

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Meme Dolgusu Kabusu: Estetik İçin Gitti, İkisini de Kaybetti! Skandal 'Diş Hekimi' İddiası
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Kocaeli'de yaşayan 42 yaşındaki Hayriye Civil, İstanbul Şişli'deki özel bir klinikte meme dolgusu yaptırdı. Ancak işlem sonrası enfeksiyon gelişti, tedavi sürecinde göğüslerinde kalıcı hasar oluştu. Yapılan müdahalelerin ardından Civil'in her iki memesi de alındı.

Civil, dolguyu uygulayan kişinin estetik cerrah değil, diş hekimi olduğunu sonradan öğrendiğini belirterek, klinik hakkında suç duyurusunda bulundu.

Meme Dolgusu Kabusu: Estetik İçin Gitti, İkisini de Kaybetti! Skandal 'Diş Hekimi' İddiası - Resim : 1

'GEÇİCİ BİR DURUM' DEDİLER

Sabah'tan Hande Erdem'in haberine göre, Hayriye Civil, meme dolgusu işlemi için özel bir kliniğe başvurdu. İşlemin ardından birkaç gün içinde göğüs bölgesinde kızarıklık ve şişlik oluştu.

Klinik personelinin "geçici bir durum" diyerek kendisini rahatlattığını söyleyen Civil, durumu ağırlaşınca yeniden aynı merkeze gitti. Burada daha önce işlemi yapan kişi ile birlikte başka bir hekimin müdahale ettiğini belirten Civil, işlemi yapan kişinin diş hekimi olduğunu o anda öğrendiğini ifade etti.

İKİNİ DE KAYBETTİ

Birçok farklı hastaneye başvuran Civil, doktorlardan aldığı son bilgiyle sarsıldı. Enfeksiyonun yayılmasını önlemek için her iki memesinin alınması gerekiyordu. Uygulanan cerrahi müdahalenin ardından memelerini kaybeden Civil, yaşadıklarının ardından kliniğe ulaşmaya çalışsa da mesaj ve aramalarına yanıt alamadığını belirtti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Civil, mağduriyetinin giderilmesini ve benzer olayların yaşanmaması için denetimlerin artırılmasını istedi. Civil'in şikayeti üzerine Sağlık Bakanlığı devreye girerek, kliniğe yönelik idari inceleme başlattı.

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Kaynak: Sabah

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