Melih Gökçek'in İfadesinin Ardından Flaş Gelişme: Oğlu ve Gelini de İfadeye Çağrıldı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılığın açıklamasında, soruşturma kapsamında Gökçek’in şüpheli sıfatıyla ifadesinin alındığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek’in de soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınacağı belirtildi. İki ismin, 7 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 14.00’te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında hazır bulunacağı kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi