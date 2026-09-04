Melih Gökçek'in İfadesinin Ardından Flaş Gelişme: Oğlu ve Gelini de İfadeye Çağrıldı
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ifadesinin alınmasının ardından oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek de soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ahmet ve Hülya Gökçek’in 7 Eylül Pazartesi günü saat 14.00’te ifade vermesi bekleniyor.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.
Başsavcılığın açıklamasında, soruşturma kapsamında Gökçek’in şüpheli sıfatıyla ifadesinin alındığı bildirildi.
Açıklamada ayrıca Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek’in de soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınacağı belirtildi. İki ismin, 7 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 14.00’te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında hazır bulunacağı kaydedildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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