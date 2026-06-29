Mekke Sokaklarında Felçli ve Kimsesiz: Sivaslı Ali Dede 40 Yıl Sonra Türkiye’ye 'Beni Kurtarın' Diye Seslendi

Aslen Sivaslı olan 77 yaşındaki Ali Baybaş, yaklaşık 40 yıl önce çalışmak ve yaşamak için gittiği Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde adeta kaderine terk edildi. Geçmişte açılan bir davaya katılmadığı gerekçesiyle ülkeden çıkışına izin verilmeyen yaşlı adam, geçirdiği felç nedeniyle vücudunun bir bölümünü kullanamaz hale geldi. Mekke sokaklarında yaşam savaşı veren Baybaş, Türkiye'ye döneceği günü bekliyor.

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Aslen Sivaslı olan ve iddiaya göre 40 yıl önce gittiği Suudi Arabistan’ın başkenti Mekke’de kalan Ali Baybaş, yetkililerden yardım bekliyor.

Orada açılan bir mahkemeye katılmadığı gerekçe gösterilerek ülke dışına çıkarılamayan 77 yaşındaki Ali Baybaş, çeşitli sağlık sorunları ile de başa çıkmaya çalışıyor. Mekke sokaklarında kalan ve vücudunun bir bölümünü kullanamayan Baybaş, yardım eli uzatılmasını bekliyor.

'TEK İSTEĞİM TÜRKİYE BENİ ALSIN'

Suudi Arabistan’da bir Türk vatandaşının sahip çıktığı Ali Baybaş, "1949 Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Kavak köylüyüm. Ben 40 yıldır buradayım. Burada mahkeme vardı, gitmedim. Konsolosluk bana mahkeme gününü vermedi. Başımdaki yaralar düştüğüm için. Dengemi sağlayamadım. Kolum, ayağım ve belim felçli. Tek isteğim Türkiye beni alsın" dedi.

Kaynak: İHA

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