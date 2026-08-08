Mekke İttifakı Büyüyor mu? Bakan Fidan’dan Çarpıcı Açıklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında dün imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin konuştu. Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Gerçekten tarihi bir gündü. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz dış politikamızda, gerçekten uzun yıllardır hedeflediğimiz bazı köşe taşları var. Onlardan birinin gerçekleşmesiyle alakalı bir olaya tanıklık ettik.

* Bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Çünkü dışarıdan gelen hegemonlar, bölgedeki sorunları çözmüyor, daha da akut hale getiriyor, maliyeti çok yüksek oluyor. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, kendi refahlarını, kendilerinin aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor.

'BİZE SALDIRMAYAN HİÇBİR ÜLKE HEDEFİMİZDE DEĞİL'

* Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye’nin dış politika tavırlarına baktığınızda yayılmacı politikaları olan ülkeler değil. Kendi sınırları içerisinde kendi dertleriyle, kalkınmalarıyla meşguller. Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil. İster bölge içinden ister dışından saldırıya uğramadığı sürece bu ittifakın herhangi bir ülkeyle alıp veremediği olamaz. Hiçbir şekilde farklı coğrafyaları, farklı öncelikleri birbiriyle çatışır halde tutacak değiliz.

'KATILMAK İSTEYEN ÜLKELER VAR'

* Sekreteryanın merkezi Suudi Arabistan’da olacak, o şekilde kararlaştırdık. Adını vermek istemiyorum, başka ülkeler var katılmak isteyen. Tatbikatlar olacak, eğitimler olacak. Bunlar zaten ortak askeri ittifakların doğasındaki hususlar. Bunları yapmadan ortak çalışabilirliği, ortak hareket edilebilirliği ortaya koyamazsınız.

* Bir sonraki aşamada Mısır’ın da ittifakın arasında bulunacağına inanıyorum.

* Cumhurbaşkanımızın vizyonunda bizim 3 ülkeyle sınırlı kalmamamız, büyümemiz, gerekirse bütün ülkeleri bu çatının altında toplamamız var.

Kaynak: AA