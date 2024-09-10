Mehmet Şimşek'ten Ev Sahiplerini Korkutan Adım: Tapu Devir İşlemlerine Yeni Engel

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergisini ödemeyen mükelleflere yönelik harekete geçerken, yapılacak yeni düzenlemeden ev sahiplerinin de etkileneceği öğrenildi. Halihazırda vergi borcu olan kişiler için tapu ve miras işlemlerine yönelik yeni kısıtlamalar hayata geçirilecek.

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Mehmet Şimşek'ten Ev Sahiplerini Korkutan Adım: Tapu Devir İşlemlerine Yeni Engel - Resim: 1

Yüksek enflasyon ve finansal istikrarsızlıkla mücadele edebilmek için ekonomi politikalarında köklü değişikliğe giden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibi, değişiklikler için vergi düzenlemelerinin üzerine yoğunlaştı.

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi adı ile kamuoyuna sunulan düzenlemede birçok devlet dairesindeki harcama kalemlerinde kesintiye gidilirken, son olarak Bakan Şimşek, vergide adaleti güçlendirmek için adımlar atmaya devam ettiklerini, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerini kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtmişti.

MİRAS İŞLEMLERİNE KISITLAMA GETİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarının tahsil edileceğine yönelik ifadelerinin ardından başlayan süreç, son olarak dün milyonlarca vatandaşa gönderilen Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri ile ileri bir aşamaya taşındı.

Borçların ödenmemesi halinde yasal takip sürecine girileceğini belirtilirken, şimdi de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında yürütülecek ortak çalışma ile tapu işlemlerine yönelik kısıtlamalar getirilecek.

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