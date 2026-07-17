Mehmet Akif Ersoy'un Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli Oldu

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile 7 sanık “nitelikli cinsel saldırı” ve “suç örgütü kurma” suçundan 10 Eylül’de, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

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Mehmet Akif Ersoy'un Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli Oldu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

ÇOK SAYIDA SUÇLAMAYLA KARŞI KARŞIYA

İddianamede Mehmet Akif Ersoy’un ‘Suç örgütü kurma ve yönetme’, 11 kez ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ ile ‘Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma’ suçlarından 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

10 EYLÜL'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianame İstanbul 19. Ağır Ceza mahkemesinde kabul edildi. Ersoy’un avukatı duruşmanın basına kapalı yapılmasını talep etti. Davanın ilk duruşması 10 Eylül'de görülecek.

Mehmet Akif Ersoy İddianamesi Kabul Edildi: 266 Yıl Hapsi İsteniyorMehmet Akif Ersoy İddianamesi Kabul Edildi: 266 Yıl Hapsi İsteniyorGüncel

Kaynak: ANKA

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