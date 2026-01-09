Mehmet Akif Ersoy Dosyasında Yeni İfade: 'Ne Zaman Gelse Ortaya Uyuşturucu Çıkıyordu'

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı 'uyuşturucu soruşturması' derinleşiyor. Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren İpek M. isimli kişinin, "Mehmet Akif Ersoy ne zaman gelse ortaya uyuşturucu çıkıyordu" dediği öğrenildi.

Son Güncelleme:
Mehmet Akif Ersoy Dosyasında Yeni İfade: 'Ne Zaman Gelse Ortaya Uyuşturucu Çıkıyordu'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 11 Aralık’ta tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İpek M. isimli kişi, 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. İpek M. ifadesinde, Mehmet Akif Ersoy'un sık sık alkollü bir şekilde ve madde etkisinde iken çakarlı araç kullandığını ifade etti.

'AKİF GELİNCE UYUŞTURUCU ÇIKIYORDU'

Yine "Bulundukları ortamlarda uyuşturucu madde ortaya çıkıyordu ve büyük ihtimalle Akif getiriyordu" diyerek uyuşturucu tedariği konusunda Mehmet Akif Akif Ersoy işaret etti.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Akif Ersoy, 11 Aralık'ta "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamalarıyla tutuklanmış, ardından soruşturma genişletilmişti. Habertürk'le ve Ersoy'la bağlantılı olan pek çok isim soruşturmaya dahil edilmişti. Ersoy, ifadesinde suçlamaları reddetmiş ve kendisine siyasi operasyon yapıldığını ifade etmişti.

30 Aralık'ta yeniden ifade veren Ersoy ardından yeniden cezaevine gönderilmişti.

Son olarak sosyal medya fenomeni Taner Çağlı ve Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş tutuklanmıştı.

Ek İfade Veren Mehmet Akif Ersoy Yeniden Cezaevine GönderildiEk İfade Veren Mehmet Akif Ersoy Yeniden Cezaevine GönderildiGüncel

Seyhan Avşar Yazdı: Sosyal Medya Fenomeni Taner Çağlı’nın İfadesi Mehmet Akif Ersoy’u Yakacak!Seyhan Avşar Yazdı: Sosyal Medya Fenomeni Taner Çağlı’nın İfadesi Mehmet Akif Ersoy’u Yakacak!Güncel

Kaynak: CNN Türk

Etiketler
Mehmet Akif Ersoy Uyuşturucu
Son Güncelleme:
Şeyma Subaşı'nın Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu Şeyma Subaşı'nın Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Terör Örgütü YPG'ye Büyük Operasyon Yolda! Son Çağrı Yapıldı Terör Örgütü YPG'ye Büyük Operasyon Yolda
ÇOK OKUNANLAR
En Düşük Emekli Maaşı Belli Oldu En Düşük Emekli Maaşı Belli Oldu
ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘Venezuela’ Çıkışı ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘Venezuela’ Çıkışı
Bankalar Yeni Sistemi Duyurdu: Artık Kredi ve Kart Vermek İçin Buna Bakılacak Bankalar Yeni Sistemi Duyurdu: Artık Kredi ve Kart Vermek İçin Buna Bakılacak
Manisa’da Sağanak Sonrası Dehşet! Yol Çöktü, Altından Kafatası ve Kemikler Çıktı Manisa’da Sağanak Sonrası Dehşet! Yol Çöktü, Altından Kafatası ve Kemikler Çıktı
Halep'te Ateşkes İçin Süre Doldu: YPG’ye Karşı Operasyon Başladı Halep'te Ateşkes İçin Süre Doldu