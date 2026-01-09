Mehmet Akif Ersoy Dosyasında Yeni İfade: 'Ne Zaman Gelse Ortaya Uyuşturucu Çıkıyordu'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 11 Aralık’ta tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İpek M. isimli kişi, 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. İpek M. ifadesinde, Mehmet Akif Ersoy'un sık sık alkollü bir şekilde ve madde etkisinde iken çakarlı araç kullandığını ifade etti.

'AKİF GELİNCE UYUŞTURUCU ÇIKIYORDU'

Yine "Bulundukları ortamlarda uyuşturucu madde ortaya çıkıyordu ve büyük ihtimalle Akif getiriyordu" diyerek uyuşturucu tedariği konusunda Mehmet Akif Akif Ersoy işaret etti.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Akif Ersoy, 11 Aralık'ta "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamalarıyla tutuklanmış, ardından soruşturma genişletilmişti. Habertürk'le ve Ersoy'la bağlantılı olan pek çok isim soruşturmaya dahil edilmişti. Ersoy, ifadesinde suçlamaları reddetmiş ve kendisine siyasi operasyon yapıldığını ifade etmişti.

30 Aralık'ta yeniden ifade veren Ersoy ardından yeniden cezaevine gönderilmişti.

Son olarak sosyal medya fenomeni Taner Çağlı ve Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş tutuklanmıştı.

Kaynak: CNN Türk