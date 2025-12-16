Mehmet Akif Ersoy Avukatlarıyla Yollarını Ayırdı: Anlaştığı İsim Dikkat Çekti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçtiğimiz hafta uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk TV'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, savunmasında önemli bir değişikliğe gitti. Ersoy'un, gözaltı ve ifade işlemleri sırasında kendisini temsil eden üç avukatla yollarını ayırdığı belirtildi.

Bu kararın, tutuklanmasının ardından savunma sürecine dair yapılan kapsamlı değerlendirmeler neticesinde alındığı öğrenildi.

YENİ AVUKATI BİR ARAYA GELDİ

Halk TV'de yer alan habere göre Mehmet Akif Ersoy, yeni savunma süreci için Ankara Barosu’na kayıtlı Avukat Hüseyin Kaya ile anlaştı. Ersoy ve Kaya, Silivri Cezaevi’nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, dosyayı ve mevcut durumu detaylıca ele aldıkları ifade edildi.

Avukat Hüseyin Kaya bir dönem, Dilan-Engin Polat çiftinin avukatlığını da üstlenmişti.

Kaynak: halktv.com.tr