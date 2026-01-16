Megakentte 'Billboard' Tartışması: AK Parti'den Açıklama Geldi: 'İstanbul'un Son 7 Yılının Bilançosu'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilen saha çalışmaları tanıtım toplantısında, kamuoyunda gündem olan billboard tartışmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Özdemir, kampanyanın herhangi bir siyasi polemik amacı taşımadığını, doğrudan İstanbullulara hitap eden bir bilgilendirme çalışması olduğunu vurguladı, “Bu billboardlarda yazanlar son bir yılın değil, İstanbul’un son 7 yılının bilançosudur. Vatandaşımızın hayatından gidenleri başlık başlık paylaştık” dedi.

'FİRMAYA İHAR ÇEKİLDİ'

Kampanyaya yönelik “billboardlar kaldırılıyor” iddialarına da değinen Özdemir, tüm reklam alanlarının bedeli ödenerek ve hukuka uygun sözleşmelerle kullanıldığını belirterek, “Bu çalışmayı indirmeye dönük çabaları yakinen takip ettik. Hatta kampanya mecralarının ihalesini alan firmaya ihtar çekilecek noktaya gelinmesi, İstanbul’u yönetme iradesindeki zafiyetin açık göstergesidir” diye konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir

'AY SONUNA KADAR SÜRECEK'

Billboard çalışmasının ay sonuna kadar süreceğini belirten Özdemir, “İstanbul'un gerçeklerini görmeye, İstanbullunun gözünü bantlayacak kadar bir iradenin CHP’de var olduğunu üzülerek ifade etmek istiyorum. İstanbul’un içine sürüklendiği bu tabloyu, nokta nokta, belgeleriyle İstanbullulara anlatmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi