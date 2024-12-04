Medyanın Köklü Kanalı El Değiştirmişti! Flaş TV Satışı Son Anda İptal
Geçtiğimiz günlerde Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, yaptığı açıklamada Flaş TV'yi satın aldığını açıklamıştı. Gerçek Gündem'in, Flaş TV kaynaklarından edindiği bilgiye göre satışın son anda iptal edildiği bildirildi.
Kaynak: Gerçek Gündem
MURAT BEYAZ
Cafer Mahiroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Halk TV ailesine yeni bir kanalın katıldığını duyurmuştu.
SON ANDA İPTAL EDİLDİ
Flaş TV'yi satın aldığını açıklayan Mahiroğlu, "Hep ilkleri denemiş, devrimci kimliğiyle bilinen, Türkiye’nin en önemli kanallarından biri olan Flash Haber’in Halk TV ailesine katılmasıyla daha da güçlendik" ifadesini kullanmıştı.
Gerçek Gündem'in edindiği bilgiye göre, Flaş TV'nin sahipleri satışı son anda iptal etti.
SEBEBİ BİLİNMİYOR
Ulaştığımız Flaş TV çalışanları da satışın iptal edildiğine dair duyumlar aldıklarını belirtti. 2 grubun patronlarının tekrar bir araya gelip gelmeyeceği bilinmezken, satışın neden iptal olduğuyla ilgili bir bilgi de paylaşılmadı.
"DAHA DA GÜÇLENDİK" DİYE DUYURMUŞTU
Mahiroğlu sosyal medya hesabı X'te şu açıklamada bulunmuştu:
"Halk TV 5 yılda milyonlarca lira para cezası ve ekran karartılmasına rağmen halkımızın haber alma hakkına bağlılığından hiçbir şekilde geri adım atmamıştır.
Ceza ve baskılarla mücadele ederek büyüttüğümüz Halk TV ailesine yeni bir kanal katıldı.
Hep ilkleri denemiş, devrimci kimliğiyle bilinen, Türkiye’nin en önemli kanallarından biri olan Flash Haber’in Halk TV ailesine katılmasıyla daha da güçlendik.
Hiç şüphesiz ki Flash Haber de Halk TV ile birlikte özgür basın ve demokrasi mücadelesinde kuvvetli bir yol arkadaşı olacaktır."