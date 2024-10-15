Meclis'ten Geçti Yarın Yürürlüğe Girecek: Ulaşımda Yeni Dönem

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının hızla yükselmesi ve dolardaki değer artışı, toplu taşıma ücretlerine zam yapılmasına neden olurken toplu taşıma ile ilgili yeni bir kararlar alındı. Yarından itibaren ulaşımda her şey değişiyor. Karar Meclis'te oy birliğiyle kabul edildi. Yapılan bu değişiklik, şehir içi ulaşımın daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi