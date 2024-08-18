Meclis'teki Kanlı Saldırıya Dekandan Şoke Eden Tebrik: Çok Şık Oldu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde vekaleten dekanlık görevi yürüten Prof. Dr. Savaş Duman, AKP Milletvekili Alpay Özalan'ın TİP Milletvekili Ahmet Şık'ı darbetmesini tebrik etti. Duman, "Çok şık oldu" ifadesini kullandı.

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Meclis'teki Kanlı Saldırıya Dekandan Şoke Eden Tebrik: Çok Şık Oldu

Gezi Parkı davasında AYM kararına rağmen tahliye edilmeyen Can Atalay için Meclis'te yapılan oturumda ortalık savaş alanına döndü. AKP Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Alpay Özalan, Meclis kürsüsünde konuşma yapan TİP Milletvekili Ahmet Şık'ı darbetti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde vekaleten dekanlık görevi yürüten Prof. Dr. Savaş Duman, Özalan'ın Ahmet Şık'ı darbetmesini tebrik etti.

Duman, saldırıda yer alan bir diğer isim olan AKP Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın oturumun tutanaklarına ilişkin paylaşımı alıntılayıp Özalan'ı kutladı.

Prof. Dr. Duman, Özalan'ın hesabını etiketleyip "Çok şık oldu... Elinize sağlık" ifadelerini kullandı.

Meclis'teki Kanlı Saldırıya Dekandan Şoke Eden Tebrik: Çok Şık Oldu - Resim : 1

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