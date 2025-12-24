Meclis'teki Cinsel İstismar Skandalında İddianame Kabul Edildi: İşte İstenen Cezalar

Meclis'te çalışan stajyer kız çocuklarının istismar edilmesine ilişkin iddianame kabul edildi. İstismarın farklı zamanlarda ve birden fazla çocuğa gerçekleştiğini belirterek suç vasfının ağırlaştırılmasını talep eden Savcılık 5 sanık hakkında 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında stajyer olarak çalışan küçük yaştaki meslek lisesi öğrencilerinin personel tarafından cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 5 sanık hakkında “çocuğa karşı cinsel taciz” ve “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat eden olay tarihinde 18 yaşından küçük dört kız çocuğunun TBMM'de stajyer olarak bulundukları dönemlerde Meclis lokantasında çalışan Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Ramazan Ç. ve Recep S. tarafından "taciz edildikleri iddiası" üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Kız çocuklarının Çocuk İzlem Merkezi'nde beyanlarının alındığı aktarılan iddianamede, bunun üzerine 5 sanığın gözaltına alındığı, Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B. ve Recep S.'nin tutuklandığı Ramazan Ç.'nin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı anımsatıldı.

