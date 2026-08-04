Meclis’te YENİ Parti Dönemi: Genel Başkan Özgür Özel Kürsüden İlk Kez Seslendi

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Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Değerli yol arkadaşlarım, Türkiye'nin dört bir yanından gelip grup toplantısını onurlandıran kıymetli misafirlerimiz. Milletimizin talimatıyla kurulan, milletimizle büyüyen Yeni Partimizin ilk grup toplantısında sizleri sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Bizler AKP'ye hiç yenilmeyen, yenilgiye alışmayan, iktidara yürüyen kadrolarız. Kontrollü muhalefet olmayı reddettiği için sivil darbeyle karşı karşıya kalanlarız.

Eski nesil örgütlenme anlayışını kökten değiştirecek bir adımı atıyoruz. Çünkü demokrasi sadece sandığa gidip oy vermek değildir. Demokrasi; yurttaşlar siyasetin öznesi olarak hissettiğinde sağlam temellere oturmuşudur.

Yeni bir örgütlenme modelini milletimize arz ediyoruz. Bu örgütlenme modelinin asli unsuru YENİ Parti'nin eskisi olmayan, her birisi yeni, kıdemlisi olmayan, sözü başkasından geride olmayan, sesi daha az çıkmayan yepyeni üyeleridir. Üye sayısı, nüfusu ve imkanları müsait olan tüm mahallerimizde 'Mahalle Meclisleri'nin esas olduğu yeni bir örgütlenme modelini kuruyoruz. İstisnasız olarak örgütlendiğimiz tüm ilçelerde temel siyaset organı artık ilçe yönetimi, ilçe yönetim kurulu, ilçe başkanı değil; üyelerin oluşturduğu ilçe meclisleridir.

Artık delegelik Siyasi Partiler Kanunu'nun gereğini yerine getirmek için teknik bir görev olarak kalacak. YENİ Parti'mizde her bir üye ilçe başkanını, il başkanını ve genel başkanı doğrudan seçecektir.

YENİ Parti, Türkiye'de siyaset yapış biçimini değiştirecek, Türkiye'de siyasetin yapılış biçimini değiştirecektir. Artık üyeleri geri plana atan eski nesil siyaset anlayışı sona erecek, üyelerin söz, yetki ve karar sahibi olduğu yeni nesil siyaset YENİ Parti ile birlikte kurulacaktır.

YENİ Parti'nin siyasi kuruluşu; birinci kurultayımıza kadar önümüzdeki yaklaşık 3 aylık sürede Anadolu'da ve Trakya'da mahalle mahalle, ilçe ilçe, il il milletimizle birlikte gerçekleşecektir. Gerçek ve siyasi kuruluşumuz köylerden, beldelerden, ilçelerden başlayarak Ankara'ya kadar gelinecek 3 aylık sürede milletimizle birlikte yapılacaktır. YENİ Parti'den umudu olan, eski nesil siyasetten bıkmış olan ya da siyaset yapmayı birtakım siyasi elitlerin elinde tek elde görüp uzak duran ama şimdi 'ülkenin geleceğinde olacağım' diyen herkesi YENİ Parti'ye davet ediyorum.

Artık vakittir. Geçmişte üye olmaktan onur ve gurur duyduğum tüm arkadaşlarımızdan YENİ Parti'ye yaptığımız davet ile birlikte şöyle sesleniyorum; darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, YENİ Parti'nize buyurun.

YENİ Parti'miz siyasetin sanki bir meslek gibi yıllarca yapıldığı bir yer olmayacak. Partimizde her makamda dönem sınırı uygulanacak. Bu sınır, tüzüğümüzde belirtildiği gibi tüm yönetici makamlarında 3 dönem olarak uygulanacak. Ancak ben genel başkan olarak kendi adıma bir kuralı ifade etmek isterim. İster yerel, ister genel seçim; genel başkanlığımda girdiğim seçimden parti birinci parti olarak, zafer kazanarak, iktidar olarak çıkmadıysa ertesi gün kurultayı topluyorum ve aday olmuyorum."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi