Meclis'te Yeni Hafta Hareketli Geçecek: AK Parti’ye Katılım Bekleniyor

TBMM Genel Kurulu bu hafta görüşmelere Adalet Akademisi Kanunu ile başlayacak. Geçtiğimiz hafta AK Parti Grubu tarafından Meclise sunulan içinde emekli maaşının taban aylık miktarının da bulunduğu 3 ayrı torba kanun da Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek.

AK PARTİ'YE KATILIM BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta TBMM’de partisinin grup toplantısını yapacak. Meclis kulislerine yansıyan bilgilere göre Erdoğan’ın iki bağımsız milletvekili ile bazı belediye başkanlarına da rozet takacağı yönünde.

Yine kulislere yansıyan bilgilere göre; bu iki milletvekilinin, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti’den istifa eden Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu ile DEVA’dan 3 partinin Yeni Yol Parti çatısı altında toplanmasına tepki göstererek istifa eden Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf olacağı iddia ediliyor.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aynı grup toplantısında bazı belediye başkanlarına da rozet takacağı yönünde bilgiler var. Konuya ilişkin gazetecilerin sorularına Zorlu ve Kavaf cevap vermezken, Gelecek, Saadet ve DEVA birleşiminden rahatsız olan bazı milletvekillerinin de bu hafta istifa edebileceği de Meclis kulislerinde konuşuluyor.

Kaynak: Haber Merkezi