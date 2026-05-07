Meclis’te Tarihi Temas: Barış Anneleri'nden MHP Grubuna Ziyaret

'Barış Anneleri', MHP grubunu ziyaret ederek Grup Başkanvekilleriyle bir araya geldi. Ziyaret sırasında MHP lideri Bahçeli’ye iletilmek üzere beyaz tülbent hediye edildi, karşılık olarak ise sarı renkli tülbent verildi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve beraberindeki 'Barış Anneleri' heyeti, MHP TBMM Grubu'nu ziyaret ederek bir ilke imza attı. MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç tarafından kabul edilen heyet, MHP Grup Yönetim Kurulu Salonu'nda yaklaşık bir saat süren basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

KARANFİLLERLE KARŞILAMA

MHP’li Akçay ve Kılıç, heyetteki anneleri yaklaşan Anneler Günü vesilesiyle karanfillerle karşıladı. Heyet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye iletilmek üzere, barışın ve temiz sayfanın sembolü olan beyaz tülbent hediye etti.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç da bu jeste karşılık heyete sarı tülbent verdi.

SIRADA AK PARTİ VAR

Görüşme sonrası açıklama yapan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, temasların devam edeceğini belirtti. Doğan, AK Parti grubuna yapılacak ziyaretin de planlama dahilinde olduğunu ve yakın zamanda gerçekleşeceğini duyurdu.

ANNELERDEN BARIŞ VE GÜZELLİK TEMENNİSİ

Görüşmeden duydukları memnuniyeti dile getiren Barış Anneleri, Devlet Bahçeli ve MHP yönetimine kapılarını açtıkları için teşekkür etti. Heyet temsilcileri, "Gelecek günleri birlikte, barış ve güzellik içinde geçirmeyi temenni ediyoruz" mesajını verdi.

Kaynak: AA

