Meclis'te Tarihi Gün: 15 Temmuz'un 10. Yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de Konuşacak

TBMM, 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde özel anma etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Şehitler anıtına karanfillerin bırakılacağı, dijital sergilerin açılacağı günde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Kurtulmuş millete seslenecek.

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Meclis'te Tarihi Gün: 15 Temmuz'un 10. Yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de Konuşacak
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Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen ve milletin canı pahasına geri püskürttüğü FETÖ darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, darbe girişiminin 10'uncu yılı dolayısıyla milli iradenin sembolü TBMM çatısı altında 15 Temmuz Çarşamba günü düzenlenecek programlarla şehitler anılacak, darbe girişimine karşı Meclis'te sergilenen direniş ve milli iradeyi hedef alan saldırıya karşı verilen mücadele hafızalarda tazelenecek.

PROGRAM MEVLİD-İ ŞERİF İLE BAŞLAYACAK

Program, saat 12.30'da TBMM Camisi'nde şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için okutulacak Mevlid-i Şerif ile başlayacak. Ardından TBMM 15 Temmuz Şehitler Anıtı ile Ana Bina Şeref Holü Anı Taşı'na karanfil bırakılacak.

ŞEREF HOLÜ’NDE 10'UNCU YIL SERGİLERİ

Ayrıca TBMM Şeref Holü'nde 15 Temmuz Milli İradenin Zaferi Dijital Gösterim Sergisi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 15 Temmuz'un 10'uncu Yılı Anısına Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Sergisi ile Basın İlan Kurumunun 15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi Sergisi'nin açılışı gerçekleştirilecek.

Meclis Tören Salonu'ndaki 15 Temmuz Anma Töreni'nde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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