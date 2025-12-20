Meclis’te Son Viraj! Bütçe Mesaisi Bitiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde süren bütçe görüşmelerinde sona yaklaşıldı. Genel Kurul’un 8 Aralık’ta başlayan bütçe maratonunun, 21 Aralık Pazar akşamı tamamlanması planlanıyor. Bütçenin kabul edilmesinin ardından Meclis’in gündemi yargı düzenlemelerine çevrilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından kamuoyunda yakından takip edilen 11. Yargı Paketi için mesai yapacak. Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaştırılması hedefleniyor.

11. YARGI PAKETİ YILBAŞINDAN ÖNCE MECLİS GÜNDEMİNDE

Bütçe görüşmelerinin ardından Genel Kurul’da ele alınması beklenen 11. Yargı Paketi, infaz sistemine yönelik önemli değişiklikler içeriyor. Düzenleme kapsamında yaklaşık 45 bin hükümlü için tahliye yolunun açılması öngörülüyor.

TAHLİYE VE DENETİMLİ SERBESTLİKTE YENİ DÜZENLEME

Kanun teklifine göre, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar bakımından hükümlüler için infaz süresinde değişikliğe gidilecek. Buna göre kapalı cezaevinde bulunan mahkumların açık cezaevine, açık cezaevindekilerin ise denetimli serbestliğe ayrılma süresi 3 yıl daha erkene çekilecek.

BAZI SUÇLAR KAPSAM DIŞINDA TUTULACAK

Düzenleme her suç türünü kapsamayacak. Alt ve üst soya, eşe, kendisini beden veya ruh bakımından savunamayacak durumda olanlara, kadınlara ve çocuklara yönelik kasten öldürme suçlarını işleyenler tahliye kapsamı dışında bırakılacak.

Ayrıca cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından hüküm giyenler de 11. Yargı Paketi’nden yararlanamayacak.

Kaynak: Haber Merkezi