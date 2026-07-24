Meclis’te Kritik Zirve: AK Parti ve DEM Parti ‘Terörsüz Türkiye’ İçin Masada

Türkiye siyasetinde tarihi adımların atıldığı bir dönemde, AK Parti’nin tepe yönetimi ile DEM Parti heyeti TBMM çatısı altında bir araya geldi. 'Terörsüz Türkiye' sürecinin yol haritasının ele alındığı kritik görüşme, Ankara kulislerini hareketlendirdi.

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Meclis’te Kritik Zirve: AK Parti ve DEM Parti ‘Terörsüz Türkiye’ İçin Masada
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AK Parti ve DEM Parti heyetleri "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin Meclis'te görüşme gerçekleştirdi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti heyeti ile bir araya geldi.

Heyetlerin, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin görüşme yaptığı öğrenildi.

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