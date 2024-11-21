Meclis'te İlginç Anlar! Sırrı Süreyya Önder'in Yanıtı Güldürdü, Süleyman Soylu Kahkahalara Boğuldu

Eski İçişleri Bakanı, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Bakanlık yaptığı dönemde gerçekleştirdiği uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını anlattığı sırada süresi bitti.

Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’den “Hakkını helal et” diyerek ek süre talep etti. Önder ise Soylu’nun bu isteğini “O başka konu” yanıtını vererek süresini uzattı. Önder’in yanıtına Soylu ve çevresindekiler gülerken salondan alkış seslerinin yükseldiği duyuldu.