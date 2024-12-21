Meclis'te Bütçe Maratonu Sona Erdi

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin oylamasında 567 oy kullanıldı; teklife 317 kabul, 249 ret ve bir çekimser oy verildi. 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin oylamasında ise 568 oy kullanıldı; teklife 318 kabul ve 249 ret, bir çekimser oy verildi.

Genel Kuruldaki bütçe görüşmelerini AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tulay Hatımoğulları Oruç, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da izledi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, Cumhuriyet'in 200'üncü yılını simgeleyen ve üzerinde "2023-2123 Yeni Yüzyıl Yeni Türkiye" yazılı yüzük ve rozet taktığı görüldü.

Kaynak: Haber Merkezi