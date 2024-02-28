Meclis'te bulunan dolar dolu torbanın sırrı ne? Temizlikçi buldu, milletvekili aldı

Meclis’te şubat ayında yaşanan ilginç bir olay yaşandı. CHP’li bir milletvekilinin odasında dolar dolu bir torba bulunduğu iddia edildi. İddiaya göre, odada bulunan dolar dolu torbanın sahibinin başka bir CHP’li milletvekili olduğu öne sürüldü.

Ajans Haber’in aktardığı iddiaya göre, TBMM Milletvekili Hizmet Binası 4.Katta Karadenizli bir CHP milletvekilinin odası, belediye başkan adaylarının ve hemşerilerinin ziyaretlerinin ardından temizlenirken bir torba bulundu.

Torbayı bulan temizlik görevlisi, milletvekiline ait olduğunu düşünerek, odada görevli sekreter ve danışmana durumu bildirdi.

Milletvekilinin masanın önünde bulunan sehpanın cam tarafındaki sandalyenin hemen arkasında bulunan market torbasına ilişkin görevli personel ilk olarak Karadenizli milletvekili arandı.

Odada bir şey bırakmadığını belirten CHP’li vekil, gelen ziyaretçilerin tek tek aranarak torbanın sahibinin bulunmasını söyledi.

VEKİLE ULAŞILDI

Uzun uğraşlar sonucunda torbanın sahibi bir türlü bulunamazken, görevli personel içinde para olduğunu anladığı torbayı güvenlik görevlilerine teslim etmek yerine kendisi teslim etmeye karar verdi.

Aranmayan son kişinin bir kahve içmek için ayak üstü uğrayan başka bir CHP milletvekili V. A.’ya ait olduğunu anladı.

Aranan milletvekili V. A., torbaya ilişkin tüm detayları personele aktardı. Bu doğrulamanın ardından torbanın kendisine ait olduğunu belirten milletvekili “Sakın açmayın, odayı da terk etmeyin. Hemen geliyorum” diyerek telefonu kapattı. Yaklaşık 20 dakika sonra odaya gelen milletvekili, torbayı teslim aldı.

TEŞEKKÜR EDEREK ODADAN AYRILDI

Torbayı açmadıklarını ifade eden temizlikçi ve personeller kendilerinin dışında sadece makam sahibi milletvekilinin haberini olduğunu söylediler. Torbayı ziyarete geldiği milletvekilinin makamında ayak üstü kontrol eden milletvekili V.A., personele hassasiyetleri nedeniyle teşekkür ederek odadan ayrıldı.

Olaya ilişkin odanın sahibi milletvekilinin talimatıyla hiçbir evrak düzenlenmedi.