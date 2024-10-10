Meclis'e Yürüyen Fernas İşçileri Engelleniyor

Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan AKP’li vekil Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilikte çalışan işçiler, sendikalı oldukları için işten çıkarıldı. Haksızlığa karşı mücadele eden işçiler eylemlerini sürdürüyor.

Eylemlerinin 46. gününde Ankara’da bulunan Kurtuluş Parkı’ndan Meclis’e yürümek isteyen, bazı milletvekillerinin de destek verdiği Fernas işçilerinin yürüyüşü polis tarafından engellendi. Yürüyüşleri engellenen işçiler, "Muhatabımız Meclis izin verin geçelim" dedi.

Madenciler tüm engellemelere rağmen, yürüme kararlarından vazgeçmedi. Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, bekleyiş sırasında rahatsızlandı.

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, madencileri gözaltına aldırmayacaklarını kendileri yürüyeceklerini açıkladı.

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