Meclis'e sunuldu, bir dönemin sonu geldi: Kalem kalem cezası belli oldu!

Düzenlemeye uymayana ise ceza yolda. Buna göre; Ruhsatı olmadan konutunu kiraya verenlere 100 bin TL ceza verilecekRuhsat alabilmek için tanınacak 15 gün sonunda faaliyete devam edenlere bu kez 500 bin TL ceza kesilecek. İzin belgesi bulunmaksızın kiralamaya devam edenler 1 milyon TL ceza ile karşı karşıya kalacak. Kiracı olduğu konuyu başkalarına kiralayana her sözleşme için 100 bin TL ceza verilecek. Bakanlıkça düzenlenen plaket, konutun girişine asılmazsa 100 bin TL ceza uygulanacak.

Peki bu düzenlemelerle ne amaçlanıyor? Uygulamadaki yansımaları ve katkıları ne olacak? Konunun uzmanları anlattı...