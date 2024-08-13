Meclis Toplanıyor, Saat Verildi: AKP'den Can Atalay Kararı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 16 Ağustos cuma günü Meclis'i Can Atalay gündemiyle olağanüstü toplantıya çağırdı. AKP kaynakları söz konusu oturuma katılma kararı aldıklarını belirtti.

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Meclis Toplanıyor, Saat Verildi: AKP'den Can Atalay Kararı

AYM’nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın TBMM Genel Kurulu’nda Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararı okunarak milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararının gerekçesi Resmî Gazete’de yayımlandı. AYM, Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunu açıkladı.

NUMAN KURTULMUŞ SAAT VERDİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, muhalefetin olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu'nu Can Atalay için 16 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te toplantıya çağırdı.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine; TBMM Genel Kurulu'nu, Anayasa'nın 93. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 7. maddeleri gereğince, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14.00'te toplantıya çağırmıştır" denildi.

AKP'NİN KARARI

AKP'nin de oturuma katılma kararı aldığı öğrenildi. Sözcü'ye konuşan AKP kaynakları söz konusu oturuma katılma kararı aldıklarını belirtti.

MHP TOPLANTIYA KATILMAYACAK

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, AYM’nin kararının ardından TBMM’deki oturuma katılmayacaklarını belirterek, “Anayasa Mahkemesi yetki alanının dışına çıkarak TBMM’ye ve diğer yüksek yargıya parmak sallamaya devam etmektedir. Bizce teröriste hak ihlali kararı veren bir mahkeme Türk milletinin mahkemesi olamaz, bunun adına da adalet denilemez” demişti.

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