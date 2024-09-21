Meclis Tartışmaları İçin Tuhaf Çözüm! Kavgayı Değil, Ölümü Engellemek İçin Tedbir

Meclis’te son olarak TİP’li Can Atalay için yapılan olağanüstü toplantıda AKP'li Alpay Özalan'ın kürsüdeki Ahmet Şık'a saldırması sonrası üç milletvekili yaralanmıştı. Geçen sene de Saadet Partili Hasan Bitmez kürsüde konuşurken kalp krizi geçirip yere düşmüş, kafası merdivenlerin olduğu sert zemine çarpmış ve sonrasında da hayatını kaybetmişti.

Genel kuruldaki kürsünün etrafındaki sert zeminle ilgili riskler Meclis yönetimine de iletildi ve tedbir alınması istendi. Meclis yönetimi gelen talepler üzerinde, TBMM Genel Kurulunda risk oluşturan kısımlar için yerinde inceleme yaptı. Bu doğrultuda güvenliği sağlayacak ve estetiği bozmayacak bir düzenleme yapılması için çalışma başlatıldı.

TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ, Meclis çalışmaları sırasında milletvekillerinin rahatsızlanması durumunda alınacak tedbirlerle ilgili yazılı soru önergelerini cevaplarken de genel kurulda acil durumlarda hızlı müdahale için ‘şeref holü’nde bulunan ilk yardım merkezi ve 112 sağlık istasyonu olarak kullanılan sağlık biriminin milletvekillerine ve personele hizmet verdiğini hatırlattı. Bozdağ “Birleşimi yöneten başkan vekilinin acil durumlarda kullanabileceği acil durum butonuna basılması hâlinde ekipmanı ile sağlık ekibi, genel kurula yaklaşık bir dakika içerisinde ulaşabilir durumdadır” dedi.

Kaynak: Türkiye gazetesi