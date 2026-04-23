Meclis Özel Oturumunda Konuşan Özgür Özel: 'Biz Boynumuzu Veririz Ama Boyun Eğmeyiz'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında, Meclisin açılışının 106. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Kurul'da konuşma yaptı.

Özgür Özel'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor, hepinizi, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran, ülkemizi demokrasiyle, çok partili siyasi hayatla buluşturan, 103 yıllık tarihiyle dünyanın en köklü partilerinden olan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı olarak en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

Tam 106 yıl önce, çatısı altında bulunduğumuz Gazi Meclisimiz, bağımsızlığa yürekten inanmış 115 temsilcinin katılımıyla açıldı. Bu millet, 23 Nisan 1920 sabahına kolay uyanmadı. Cumhuriyet’in ilanına giden yoldaki engeller de kolay aşılmadı. Milletimiz, özgürlüğünü ve bağımsızlığını kazandığı bu yürüyüşte, çok ağır bedelleri ödedi. Ama sonunda, milletin istikbalini, yine milletin azim ve kararı kurtardı. Buradan bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli mücadele kahramanlarımızı minnet ve rahmetle anıyorum.

Bugün iki büyük onuru bir arada yaşıyoruz. İlk olarak; Türkiye Cumhuriyeti topraklarında egemenliğin, tek adamlara, padişahlara, sultanlara değil, sadece millete ait olduğunun temin ve tescil edildiği, Ulusal Egemenlik Bayramımızı, Gazi Meclisimizin 106’ıncı doğum gününü kutluyoruz. İkinci olarak ise bu özel günün, tüm dünya çocuklarına armağan edilmesinin kıvancını hep birlikte yaşıyoruz. Bayramımız kutlu olsun."

"ÇOCUKLARIMIZ AĞIR SALDIRI ALTINDA"

"Ancak ne acıdır ki, iki bayramın adandığı, ulusal egemenliğimiz de çocuklarımız da ağır saldırı altındadır, ikisi de güvende değildir. Bugün ülkemizde çocuklarımızın 8,5 milyonu yoksulluk çekiyor. OECD ülkeleri arasında, çocuk yoksulluğunda Kosta Rika’dan sonra ikinci sıradayız.

Türkiye’de artık yoksulluk, ailelerden evlatlara miras kalıyor. Yoksul ailelerin çocukları hayata, kapatamayacakları farklarla geriden başlıyor. Kaliteli ve güvenli eğitime ulaşmak sınıfsal bir meseleye dönüştü. Eğer bir belediye, ücretsiz ya da uygun fiyatlı kreş imkânı sunmuyorsa, o yoksul çocuğun erken yaşta gelişimi başlamıyor, varsa tespit edilmesi gereken eksikliklerinin farkına bile varılamıyor. Eğer bir belediye, o yoksul çocuğa beslenme desteği, ücretsiz içme suyu vermediyse, bunlardan da mahrum kalıyor. Bir yanda özel servislerle okula giden, diyetisyen onaylı menülerle beslenen çocuklar var.

Diğer yanda; sosyal yardım almıyorsa, beslenme çantası yerine umutsuzluğu ve açlığı taşıyan evlatlar var. Biri özel okulunda zil çaldığında yemeğine koşuyor; diğeri kantinden aldığı yarım tostu veresiye yazdırıyor. Biri cam şişedeki temiz suyu kana kana içerken; diğeri tuvalet musluğuna ağzını dayamak zorunda kalıyor. Biri kapısında güvenliklerin beklediği okullarda okurken, diğeri eli silahlı bir saldırganın hedefi olmaktan korkuyor. Yoksul çocukların okullarının önünde, çeteler, torbacılar kol geziyor. O çeteler, o mutsuz çocuklara kimlik kazandırıp eleman devşiriyor.”

"GELİRDE ADALETSİZLİK, VERGİDE ADALETSİZLİK, MAHKEMELERDE ADALETSİZLİK..."

"Her yıl ortalama 180 bin çocuk, suça bulaşıyor. Hatta Şanlıurfa’da ve Kahramanmaraş’ta en acı haliyle tecrübe ettiğimiz gibi çocuklar, cinayetler işliyor. Gelirde adaletsizlik, vergide adaletsizlik, mahkemelerde adaletsizlik ve sosyal hayatta adaletsizlikler toplumsal çöküşe neden oluyor.

Evlatlarımız okulda olmasalar, bu kez iş cinayetlerinde ölüyorlar. MESEM’lerde, güvensiz koşullarda, ucuz iş gücü haline getiriliyorlar. Son 13 yılda iş cinayetlerinde ölen çocuk sayısı 852’ye ulaştı. Bu ülkede birileri güvende, birileri güvende değil arkadaşlar. 24 yıldır tek partiyle yönetilen ülkemizde, çocuklar güvende değil. Çünkü bu kara düzenin çarkları çocukları değil, makamları güvende tutmak için dönüyor. İşte biz, bu çark artık millettin lehine, yoksulların lehine dönsün diye siyaset yapıyoruz, bunun için mücadele ediyoruz."

"BAKIN ELİMDE 1921 YILINDAN MECLİS TUTANAKLARI VAR..."

"İlk Bayramımız Ulusal Egemenlik Bayramı… Bakın elimde 1921 yılından Meclis tutanakları var. O esnada Teşkilat-ı Esasiye Kanunu görüşülüyor. Görüşmelerde, Nahiye Müdürü’ne yani bir bucağın yürütme amirine, 24 saat-1 hafta arasında tutuklama yetkisi verilmek isteniyor.

Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Bey buna itiraz ediyor. Diyor ki; eğer tutuklama yetkisi, bağımsız ve tarafsız birine değil de Nahiye Müdürü’ne verilirse, siyasi rakiplerini tutuklar diyor. Tunalı Hilmi Bey, “Örneğin benim gibi bir ağanın, bir hafta değil, bir saat hapsi bile benim haysiyetimi kesmek için yeterli olur. Yalancı şahitler yaratırlar ve beni içeriye atarlar” diyor.”

"HANGİ DEMOKRASİDEN BAHSEDECEĞİZ?"

"Tunalı Hilmi Bey’in tarif ettiği gibi, gizli tanıklarla, yalancı şahitlerle Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu ve onlarca seçilmiş belediye başkanımız 1 yıldan fazladır hapis yatıyor. Bu darbe ortadayken, şimdi burada hangi hukuktan, hangi demokrasiden bahsedeceğiz?

Terörsüz ve Demokratik Türkiye sürecindeyiz. Partimize yönelik tüm saldırılara rağmen, hatta kapatma davası açılması talebine rağmen, Ortadoğu’daki tehditleri görerek, Türklerin ve Kürtlerin kardeşliğinin önemini bilerek, bu milletin barışı ve bekası için bu süreci savunuyoruz. Ve daha fazla zaman kaybetmeden başarıya ulaşmasını bekliyoruz. Ama bu Meclis komisyon raporuna, kayyımların son bulmasını yazıyor. Buna rağmen hala 13 seçilmiş başkanın yerinde kayyımlar oturuyor.”

"BİZ BOYNUMUZU VERİRİZ AMA BOYUN EĞMEYİZ"

"Bu Meclis komisyon raporuna, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmasını yazıyor. Ama hâlâ bu kararlara uyulmuyor. Can Atalay’ı Hatay halkı seçti. Meclis’e gönderdi. Sayın Bahçeli o gün Meclis Başkanı sıfatıyla ismini okuttu ve yemin etmeye çağırdı. Ama bir yerel mahkeme, Anayasa Mahkemesi’ni de Meclis’i de yok sayıp Can Atalay’ı hapisten çıkarmadı. Biz şimdi bu şartlarda milletin hangi egemenliğini konuşacağız?

İstanbul İl Başkanlığımızı 5 bin polis bastı. Milletvekilleri darbedildi. Bursa’da, Ankara’da milletvekillerine gaz sıkıldı. Şimdi burada milletvekillerinin hangi itibarını konuşacağız? Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Cumhuriyet Halk Partisi’ne kapatma davasından, butlana kadar dedikodular yapılıyor. Bu partinin evini yakmaya çalışanlar başarılı olursa, bu Meclis’in, bu demokrasinin kül olmasına nasıl engel olacağız?

Demokrasiye kast eden vesayetçiler her gün saldırıyor. Bu millet her sabah bir operasyona uyanıyor. Bizi iyi tanıyın: Biz boynumuzu veririz ama boyun eğmeyiz. Biz devleti kuran partiyiz, bir avuç darbeciye teslim olmayız. Çünkü; biz sussak, evlatlarımız susmayacak. Biz unutsak, tarih unutmayacak!"

"ATEŞLE OYNAYAN ELİNİ YAKAR, EVİNİ YAKAR"

"Ama şunu da bilin: Türkiye’de çok kirli ve riskli bir yol açılıyor. Yarın günü gelir, bir gözü dönmüş savcı, bir gizli tanık bulan, her istediğine her iftirayı atabilir. Yarı günü gelir, bir asliye hukuk hakimini şeytana uyduran, her siyasi partinin il başkanlığını ele geçirebilir. Yarın günü gelir, Bölge Adliye Mahkemesi’ne bastıran, bir siyasi partinin seçilmişlerini görevinden edebilir. Ateşle oynuyorlar değerli arkadaşlar. Ateşle oynayan elini yakar, evini yakar. Yargıyla oynayan memleketin geleceğini yakar.

İşte bu yüzden biz, 19 Mart 2025 tarihinden beri, bir mevzi olarak Partimizi değil, bir cephe olarak demokrasiyi savunuyoruz. Kimseden de Partimizi savunmasını beklemiyoruz. Hepinizden, temsil ettiğiniz milletin iradesini savunmanızı bekliyoruz. Birileri siyaseti topyekûn tasviye etmek istiyorlar. Biz ayrı partileriz. Ekonomide, ulaştırma politikalarında, sağlık hizmetlerinde rekabet edebiliriz. Ama adalet ve demokrasinin yokluğunda rekabet edemeyiz. Biz sizden, her birinizin eşit ve özgür yarışabileceği demokratik ortamı savunmanızı bekliyoruz.

Unutmayın: Bu milletten isteyin canını verir, evladını verir ama Atatürk’ün emaneti sandığı kimseye vermez. Bu millet, vesayetçinin postal giyenine de kravat takanına da geçit vermemiştir, bundan sonra da vermez. Bu millet; huzurunu bozanları, ekmeğini küçültenleri asla affetmez!"

ARA SEÇİM ÇAĞRISI

"Milletimiz sözünü söylemek için artık bir sandık beklemektedir. Bugün Can Atalay’ın hakkı teslim edilmezse, 8 milletvekilliği boştur. Anayasa’nın 78’inci maddesinin emrettiği ara seçim zamanı gelmiştir. Boş olan milletvekillikleri için sandık kurulmalıdır.

Üstelik bu yerlerin tamamında son seçimde Ak Parti birinci çıkmıştır. 3 yıl önce birinci çıktığı yerlerde seçimden kaçan, yenilgiyi baştan kabul eden bir iktidarın meşruiyeti sorgulanır. Ve milletin vermediği meşruiyet, çok güvenilen Amerikan Başkanı Trump’tan da onun Monarşi rejimlerini öven elçisinden de alınmaz. Meşruiyet, milletten alınır! Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir!"

Kaynak: ANKA