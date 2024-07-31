Meclis, Olağanüstü Toplantıya Çağrıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, tatile giren Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı. Çağrı, 15 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 15.00'e yapıldı.

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Meclis, Olağanüstü Toplantıya Çağrıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, tatile giren Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdı.

Kurtulmuş’un imzasını taşıyan çağrıda şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni; Filistin halkına ve davasına güçlü desteğimizi göstermek ve mazlum Filistin halkının sesinin dünyaya duyurulmasını sağlamak amacıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Genel Kurul’a hitap etmesi hususunda Anayasa’nın 93’üncü ve TBMM İçtüzüğünün 7’nci maddeleri gereğince 15 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 15:00’te olağanüstü toplantıya çağırıyorum. Sayın Milletvekillerinin belirtilen gün ve saatte Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederim.”

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 14-15 Ağustos'ta Türkiye'de olacak.

Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek ve TBMM'de bir konuşma gerçekleştirecek.

Kaynak: AA

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