Meclis Kana Bulanmıştı: AKP'li Özalan, Saldırısının Arkasında!

Meclis'i kana buladıktan sonra kendisini eleştiren Yılmaz Özdil'i hedef alan AKP'li Özalan, "Gazi Meclisimizde, millete hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren bölücülere geçit yok” diyerek saldırısının arkasında olduğunu belli etti.

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TBMM’de dün düzenlenen Can Atalay oturumunda TİP Milletvekili Ahmet Şık’a saldıran AKP’li Alpay Özalan, Meclis'i kana bulayan saldırıyı başlatan yumruğunu savundu. Özalan, kendisini eleştiren Yılmaz Özdil'e X hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

“Yunanlılara ‘Rum mezesi’ karşılığında Kıbrıs'ı satan, Atatürk'ü kullanarak cebini doldurmaya çalışan Yılmaz Özdil, bana laf etmiş. ‘Zırlamalarınızı’ uşaklığını yaptığınız terörist sevici ağababalarınıza yapın” diyen Özalan, mesajının devamında ise Meclis’te ortaya çıkan tablodan pişman olmadığını şöyle ifade etti:

"Gazi Meclisimizde, millete hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren bölücülere geçit yok!"

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Kaynak: Gerçek Gündem

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