Meclis Grubu, Yarın İstanbul'da Toplanıyor: CHP, Rıza Akpolat'ın Tutuklanmasına Nasıl Yanıt Verecek?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Akpolat ve suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş ile Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi BELTAŞ İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik'in de aralarında olduğu 23 şüpheli tutuklandı, 17 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akpolat'ın tutuklanması üzerine yarın CHP Meclis grubunun, İstanbul İl Başkanlığı'nda toplanacağı bildirildi. Özgür Özel başkanlığında kapalı gerçekleştirilecek toplantıda, Akpolat’ın tutuklanması ve bundan sonraki süreç ele alınacak.